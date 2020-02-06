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Мансардные окна Fakro и Velux
ФС-Групп приветствует Вас на нашем сайте. Здесь Вы можете определиться и приобрести товары для кровли и фасада. Мы работаем только с проверенными поставщиками. Являемся официальным сертифицированным сервисным центром FAKRO, занимаемся монтажом и ремонтом мансардных окон, чердачных лестниц, кровельных и фасадных систем. Гарантия на работы 5 лет. На строительном рынке с 2005 года.